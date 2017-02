Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Nur Zeitexklusiv?

Vor wenigen Tagen gaben Sony und Activision das Releasedatum der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bekannt. Die Trilogie umfasst die Titel Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped.

Da die Markenrechte an dem Beuteldachs nicht mehr bei Sony sondern bei Activision liegen, haben sich einige Fans zurecht die Frage gestellt ob die Trilogie auch für andere Plattformen wie PC, Xbox One oder sogar Nintendo Switch erscheint. Diesbezüglich hat sich nun PlayStation Irland via Twitter zu Wort gemeldet.

Dort heißt es, dass die Trilogie zuerst für PS4 und PS 4 Pro erscheinen wird. Genauer definitiv oder eine konkretere Aussage wurde nicht getätigt, aber es klingt ganz nach einer Zeitexklusivität, womit später die Trilogie auch auf anderen Plattformen noch erscheinen könnten. Für wirklich Klarheit hat diese Antwort zwar nicht gesorgt, aber wir können somit gespannt abwarten ob der Beuteldachs letztendlich doch noch auf andere Plattformen zu sehen sein wird.

will launch on 30th June 2017. To clarify our earlier post, it will be coming to PlayStation 4 and PS4 Pro first.

