Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Erstes Gameplay des Remaster

Crash Bandicoot, Aushängeschild der ersten PlayStation-Generation, ist in den letzten Jahren fast vollends von der Bildfläche verschwunden, doch nun haben Sony und Activision ein halbes Jahr nach der Ankündigung und pünktlich zum 20. Geburtstag des Nasenbeutlers den ersten Trailer zur Crash Bandicoot N. Sane Trilogy präsentiert.

Die Trilogie enthält Neuauflagen der Teile Crash Bandicoot (1996), Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997) und Crash Bandicoot 3: Warped (1998). Damaliger Entwickler aller Teile war Naughty Dog, auch bekannt durch Uncharted und The Last of Us, die Rechte an den Crash-Spielen liegen jedoch inzwischen bei Activision, die sich auch um das Remaster kümmern.

Im PlayStation Blog hat Dan Tanguay vom Entwickler Vicarious Visions noch einige Details zu den Arbeiten an den Spielen verraten. Laut ihm sei es unmöglich gewesen, ein traditionelles Remaster der Spiele zu entwickeln, da die Technologie in den letzten 20 Jahren einfach zu weit fortgeschritten sei, deshalb wurden alle Level, Charaktere und Zwischensequenzen basierend auf den damaligen Teilen komplett neu entwickelt. Außerdem haben die Entwickler allen drei Teilen einheitliche Speicher- und Menü-Systeme, sowie Time Trials verpasst.

Im Anschluss an die Präsentation hat Activision noch ein weiteres Video mit Gameplay veröffentlicht.

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint 2017 für die PlayStation 4.