Crackdown 3 – Neuer Trailer enthüllt Erscheinungstermin

Auf der E3 2017 hat Crackdown 3 einen neuen Trailer spendiert bekommen, der zudem den Erscheinungstermin des Titels enthüll.

Nach dem es eine Zeit lang recht ruhig um den Titel war, dürften sich die Fans sehr freuen, auf der diesjährigen E3 ein Lebenszeichen des Open-World-Abenteuers zu sehen. Immerhin wird nach sieben Jahren endlich die Reihe fortgeführt, denn zuletzt erschien 2010 Crackdown 2. Der Trailer beginnt zudem mit dem Schauspieler Terry Crews, es ist allerdings unklar ob er wirklich im Spiel vorkommen wird, aber führt euch den Trailer einfach selbst zu Gemüt.

Demnach wird Crackdown 3 am 7. November für Xbox One und PC erscheinen. Auch dieser Titel wird auf der Xbox One X 4K und HDR-Support unterstützen.