Crackdown 3 – Ende 2017 und in 4k

Nach der Ankündigung auf der E3 2014 war es lange Zeit still um die Rückkehr der verrückten Action in Crackdown 3. Via Stream gibt es nun aber ein paar kleine, neue Infohäppchen.

Erstes kleines Detail ist der mögliche Releasezeitraum. Crackdown 3 soll Ende 2017 erscheinen. Vermutlich wird sich hier am Weihnachtsgeschäft orientiert, was bedeutet, dass wir uns auf die letzten beiden Monate des kommenden Jahres einstellen können.

Viel interessanter ist aber, dass Crackdown 3 für die Project Scorpio in 4k laufen wird. Eines der Titel also, bei der sich das Hardwareupgrade von Microsoft beweisen kann.

Ob das Spiel in Deutschland erscheinen wird, bleibt jedoch fraglich. Die beiden Vorgänger wurden hierzulande indiziert, eine Indizierung des dritten Teils ist also nicht unwahrscheinlich. Erscheinen wird Crackdown 3 für PC und Xbox One.