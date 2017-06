Crackdown 3 – Details zur Spielzeit

Lange Zeit war es still um Crackdown 3, aber zur E3 gab es endlich wieder Infos. Und nun sickern im Nachhinein mehr Details durch. Diesmal erhalten wir die erste Angabe zur Spielzeit.

Demnach wird die Haupthandlung ungefähr 12 bis 16 Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen. Die offene Natur von Crackdown erlaubt euch aber einen viel schnelleren Ablauf. In der Open-World könnt ihr nämlich Missionen und Aufgaben in einer beliebigen Reihenfolge absolvieren, unabhängig von euren gesammelten Punkten oder Fähigkeiten. Fordert man den Endboss der Main Story früh heraus und gewinnt diesen Kampf, hat man die Story beendet.

Spieler mit ausgezeichneten Fähigkeiten könnten Crackdown 3 also in unter drei Stunden absolvieren. Für den ersten Durchgang ist das zwar eher unwahrscheinlich, sollte es aber eine New Game+ Möglichkeit geben, ist dies eine durchaus denkbare Zeit. Der Herausforderung dürfen wir uns am 07.11.2017 auf PC und Xbox One stellen.