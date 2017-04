Crackdown 3 – Bald neue Informationen

Nachdem die ersten beiden Teile mit einer spaßigen Sandbox-Spielwelt überzeugen konnten, war die Vorfreude auf Crackdown 3 sehr hoch. Eigentlich hätte das Spiel bereits im vergangenen Jahr in die dritte Runde gehen sollen, aber Microsoft und Reagent Games verschoben Crackdown 3 auf unbestimmte Zeit. Auch wenn es keinen neuen Termin gibt, ein Release im jahr 2017 dürfte dennoch erfolgen. Diese Annahme scheint nun bestätigt, denn nach langer Stille gibt es nun via Twitter neues zu verkünden.

2017 is shaping up to be great! #Crackdown3 info is on the horizon, and we're ready to bring the boom! pic.twitter.com/l59odUKSsH

— Crackdown (@crackdown) April 4, 2017