Conan Exiles – Launch Trailer zum brutalen Survival Game

In der brutalen Welt von Conan dem Barbar, kämpft ihr in einer offenen Sandbox mit vielen anderen Spielern um das nackte Überleben. Kämpfen und Bauen steht hier natürlich ganz weit oben auf der Prioritäten Liste. Wie sollte es in einem Survival Game auch anders sein, nicht wahr? Ihr könnt entweder alleine auf einem eigenen Server, oder mit Feinden und Verbündeten im Online Multiplayer spielen. Conan Exiles will vor allem durch eine interessante Welt punkten, mit verschiedenen Ruinen, welche die Spieler auf der Suche nach Reichtum und interessanten Gegenständen erforschen können. Neben dem allgegenwärtigem Hunger muss man sich zudem gegen eine Vielzahl von blutrünstigen Monstern zur Wehr setzten. Habe ich erwähnt das man Sklaven haben kann? Das ist doch wohl das coolste an der ganzen Geschichte, oder nicht?

Conan Exiles ist seit heute über Steam Early Access für einen Obolus von 29,99 Euro zu ergattern.