Conan Exiles – Gameplay und Infos in Videoform

Kennt ihr noch Conan den Barbar? Arnold in seinen besten Jahren? Oder das Videospiel Age of Conan? Auch nicht? Egal, denn das müsst ihr auch gar nicht um euren Spaß mit Conan Exiles zu haben. Basierend auf der fiktiven Welt von Conan wird der Spieler in einer riesigen Sandbox geworfen, in welcher es zu überleben gilt. Neben den typischen Survival Elementen, soll es zudem eine interessante und überhaupt nicht leere Welt geben, in der es viel zu entdecken gibt. Für weitere Informationen, könnt ihr gerne die Website der Entwickler besuchen. Conan Exiles erscheint Ende Januar über Steam’s Early Access Programm.

Fixt der Titel euch an, oder ist das Genre so überhaupt nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.