Code Vein – Kampfsystem im Video

Bandai Namco Entertainment hat ein Gameplay-Video zum Action-Rollenspiel Code Vein veröffentlicht, welches das Kampfsystem etwas näher zeigt. Genauer werden euch die grundlegenden Angriffsmechaniken und Ausweichmanöver präsentiert.

Ganz nebenbei könnt ihr zudem noch einen Blick auf die ersten Gegner werfen und auf die postapokalyptische, zerstörte Umgebung. Immerhin versetzt euch Code Vein in eine Welt voller Zerstörung und Unheil, dank der Katastrophe die, die Welt heimgesucht hat. In Mitten dessen, versteckt sich die geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen, namens Vein. Diese kämpfen um ihr Überleben. Zwar sind sie mit einer mächtigen Fähigkeit gesegnet, haben diese allerdings im Austausch gegen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten. Sollte sich jemand dem Blutdurst ganz hingeben, wird derjenige zu einem schrecklichen Ghul und riskiert so alle zu verlieren.

Während der E3 2017 hat Bandai Namco auch endlich die Plattformen verkündet, auf denen der Titel erscheinen wird. Demnach wird die PS4, die Xbox One und der PC bedient. Erscheinen soll Code Vein irgendwann 2018.