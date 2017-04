Code Vein – Erste Screenshots und Details zur Story des Action RPGs veröffentlicht

Code Vein, das Action RPG von Bandai Namco, wurde heute mit zahlreichen Screenshots näher vorgestellt. Nachdem der Teaser und kurz darauf erste Informationen erschienen, erklärt eine Pressemeldung nun die Story und zeigt viele Screenshots.

Der Durst nach Blut und das Leben für den Tod, auf der Suche nach Antworten auf das längst Vergessene und Vergangene.

Code Vein zeigt ein dystopisches Szenario in der Zukunft, in dem Spielende in die Rolle eines vampirartigen Wesens schlüpfen und als Teil einer geheimen Gesellschaft namens Vein die verlorene Stadt erkunden. An dem Titel sind Keita Iizuka als Produzent, Hiroshi Yoshimura als Director und Yusuke Tomizawa als Projektleiter beteiligt.

Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Riesige Wolkenkratzer, einst ein Symbol des Wohlstands, sind nur noch ein Grabstein der Menschheit, durchbohrt von den Dornen des Urteils. Im Zentrum der Zerstörung versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens „Vein“. In dieser letzten Bastion kämpfen die Einwohner ums Überleben, gesegnet mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Wer sich seinem Blutdurst voll und ganz ergibt, riskiert es, zu einem der Verlorenen zu werden – teuflische Ghule, die auch den letzten Rest der Menschheit zu verschlingen drohen.

Das Action RPG soll ein so genanntes Buddy-System haben, sodass der Spieler nicht allein Dungeons erkundet. Sowohl die Plattformen, auf denen Code Vein veröffentlicht werden soll, wie ein konkretes Datum bleiben bisher aus. Ein Release in 2018 wird bisher genannt.