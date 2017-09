Code Vein – Charakter-Editor im Video vorgestellt

Bandai Namco arbeitet derzeit am Action-Rollenspiel Code Vein. Nun wurde ein Video veröffentlicht, dass den Charakter-Editor des Spiels vorstellt. Mit diesem könnt ihr euren Charakter anpassen und ganz nach eurer Vorstellung gestalten. Der Charakter-Editor präsentiert sich sehr umfangreich, so könnt ihr beispielsweise zwischen verschiedenen Frisuren auswählen und diese dann, dank großer Farbpalette, in eure Wunschfarbe einfärben. Die Charakter-Anpassung macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, aber seht es euch am besten einfach selbst an. Code

Vein wird euch in eine postapokalyptische Welt versetzen voller Zerstörung und Unheil, dank einer Katastrophe die, die Welt heimgesucht hat. Mittendrin hält sich die ausgestoßene, geheime Gesellschaft Vein, die um ihr Überleben kämpfen. Sie sind mit einer mächtigen Fähigkeit gesegnet, haben dafür aber einen immerwährenden Blutdurst und ihre Erinnerungen verloren. Sollte sich jemand dem Blutdurst vollkommen hingeben, so wird er sich in einen schrecklichen Ghul verwandeln und risktiert so alles zu verlieren.

Erscheinen wird Code Vein für Xbox One, PS4 und PC. Ein Erscheinungsdatum bleibt Bandai Namco uns allerdings noch schuldig.