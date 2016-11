Cloud Pirates – Nächste Closed Beta mit neuen Schiffen und Fähigkeiten

Die erste Closed Beta Phase von Cloud Pirates hat uns bereits Ende Oktober überzeugt. In seiner Preview spricht Gilles nicht nur die gelungene Optik, sondern auch das spaßige Gameplay und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung an. Fast einen Monat später geht es in die zweite Runde: Ab 23. November können alle Teilnehmer der zweiten Closed Beta sich mit noch mehr Schiffen und Fähigkeiten über den Wolken fetzen. Insgesamt verfügt das Spiel nun über ein Arsenal von zwölf Schiffen, die unterschiedliche Rollen einnehmen können und dementsprechend für unterschiedliche Spielstile gedacht sind. Einen Trailer gibt es auch:

Noch nicht für die Beta angemeldet? Versucht euer Glück hier, um einen Zugang zu bekommen, .