Civilization 6 – Lösung für unendlichen Ladebildschirm

Ich sitze gerade an meiner Review zu Civilization 6. Bei Strategiespielen dieser Größe dauert so etwas natürlich etwas länger: Schon über zehn Stunden habe ich zuerst Arabien und jetzt Indien durch unterschiedlichste Zeitalter geführt und fühle mich noch immer nicht bereit, eine zufriedenstellende Review zu schreiben.

Nun wollte ich heute weitere Runden mit Civ 6 verbringen, starte also das Spiel, drücke auf „Spiel fortsetzen“ und warte. Das Wiederherstellen der Welt dauert selbstverständlich etwas länger, weshalb ich nicht so schnell die Geduld mit dem Ladevorgang verliere. Nach fünf Minuten wird es mir dann doch zu bunt. Task Manager reagiert jedoch nicht, Alt + F4 funktioniert nicht und Alt + Tab lässt mich nicht zurück zu meinem Desktop. Okay, kann passieren. Ich fahre den PC manuell runter und wieder hoch, versuche es nochmal, gleiches Ergebnis.

Rock Paper Shotgun war es schließlich, die mich aus meiner misslichen Lage befreit haben. Auf ihrer Website schreiben sie, dass das Problem der Windows Defender ist, der aktuell einen Fehler bei Civ 6 verursacht. Geht in die Einstellungen des Defenders, scrollt runter bis zur Option „Ausschlüsse“ und klickt auf „Ausschlüsse hinzufügen“. Dort wählt ihr nun „Einen Ordner ausschließen“ und gebt euren Installationsordner von Civ 6 an. Bei mir sah der Dateipfad so aus: C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Sid Meier’s Civilization VI.

Das hat funktioniert und ich kann nun endlich weiter Civ spielen. Die Review kommt noch diese Woche, so stay tuned.

Und vielen Dank, Rock Paper Shotgun!