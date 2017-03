Civilization 6 – Die neuen Zivilisationen Persien und Mazedonien

Für Civilization 6 sollen per DLC zwei neue Völker mit ihren Anführern dem Wettstreit der Nationen beitreten. Anführer Mazedoniens wird Alexander der Große sein. Als bekannter Eroberer bekommt Alexander Boni beim erobern von Städten, basierend auf den dort verfügbaren Bezirken. Auch die spezielle Einheit Mazedoniens ist besonders nützlich für die Belagerung von Städten. Spieler, die eine aggressive Spielweise vorziehen, werden also in Mazedonien eine neue Heimat finden.

Persien wird von Cyrus angeführt, Gründer des persischen Reichs. Die einzigartige Einheit Persiens sind die „Unsterblichen“, welche auf dem Schlachtfeld sowohl als Fern- als auch als Nahkämpfer eingesetzt werden können.

Wie der neue DLC bei der Community ankommen wird, bleibt abzuwarten. Nachdem das letzte DLC-Paket von den Spielern abgestraft wurde, haben 2K Games und Firaxis nun eine weitere Chance, um mit ihren Zusatzinhalten zu überzeugen.