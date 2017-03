Civilization 6 – Demo ab sofort auf Steam verfügbar

Ist das die Auferstehung der Demos? In einer Pressemitteilung kündigt 2K Games an, dass Civilization 6 ab sofort auf Steam ausprobiert werden kann. In der Probeversion können Spieler 60 Runden lang mit dem chinesischen Anführer Qin Shihuangdi eine neue Zivilisation gründen. China hat vor allem besondere Boni auf den Bau von Wundern.

Um Neueinsteiger mit der Demo nicht zu überfordern, wird außerdem das Tutorial freigeschaltet sein. Damit kann sich jeder Interessierte einen durchaus umfangreichen Eindruck von dem Strategiehit vermitteln lassen. Allerdings kann ich aus Erfahrung sagen: Diese 60 Runden können verdammt schnell vorbei sein.

Civilization 6 erschien im Oktober 2016 für den PC und konnte in unserem Test überzeugen. Der Strategietitel schaffte es sogar in unsere Highlight-Liste für das Jahr 2016. Was jedoch nicht überzeugen konnte waren die jüngsten DLCs.