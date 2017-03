Civilization 6 – Das Frühlings-Update in der Übersicht

Ab sofort steht für Civilization 6 das Frühlings-Update bereit. Neben den neuen kostenpflichtigen Inhalten gibt es auch eine ganze Reihe an Änderungen: Kriegstreiber-Strafen wurden angepasst sowie der Hafenbezirk ein wenig verändert. Die vollständige Liste der Änderungen:

Balance-Änderungen

• Häfen bieten jetzt einen beträchtlichen Nachbarschaftsbonus für das Stadtzentrum, +1 Nahrung für alle Küsten-Geländefelder, wenn der Leuchtturm gebaut wurde, sowie +2 Gold für alle Küsten-Geländefelder nach dem Bau des Seehafens.

• Australien erhält nun +1 für Bezaubernd/+3 für Atemberaubend bei den vier betreffenden Bezirken (zuvor +2/+4), um den oben beschriebenen Hafen-Bonus auszugleichen.

• Die Royal-Navy-Werft bietet nun immer +1 Handelswegkapazität, auch wenn die Stadt bereits über ein Handelszentrum verfügt. Dadurch wird sie nützlicher, auch wenn England sie auf seinem Heimatkontinent errichtet.

• „Zukunftsausrichtung“, eine wiederholbare Ausrichtung zur Erforschung und Addierung zu den Spielerpunkten, wurde ans Ende des Ausrichtungsbaums zugefügt.

• Bombereinheiten sind jetzt effektiver gegen Städte.

• Schwertkämpfer sind nun auf eine Kampfstärke von 36 reduziert.

• Beim Handel einer Stadt verbleiben Schäden jetzt bei Städten und Lagern.

• Belagerungseinheiten mit Bonus-Fortbewegung (z.B. durch Große Generäle oder den persischen Überraschungskrieg) können nach einer Fortbewegung noch schießen, sofern sie noch über mindestens 2 FP verfügen.

• Auf den diplomatischen Status angepasste Kriegstreiber-Malusse:

• Bei der Anwendung eines Kriegstreiber-Malus ENTWEDER für das Erklären eines Kriegs oder die Einnahme einer Stadt reduziert sich der Malus wie folgt, wenn du mit dem Ziel der Kriegstreiberei verfeindet bist:

-20% Kriegstreiberei gegen einen von dir denunzierten Spieler

-40% Kriegstreiberei gegen einen Spieler, mit dem du dich im Krieg befindest

• HINWEIS: Dies wird nicht in gemeinsamen Kriegen gegen die Zielmacht eingesetzt oder wenn Sumerien als Verbündeter in den Krieg eintritt (in beiden Fällen ist der Malus noch bei 0).

• BEISPIEL: Makedonien ist im Krieg mit Persien. Wenn dann währenddessen Indien in den Krieg mit Persien eintritt und eine persische Stadt einnimmt, reduziert Makedonien seinen Kriegstreiber-Malus gegenüber Indien um 40%.

• Angepasste Kriegstreiber-Malusse für Stadtbevölkerung:

• Bei der Anwendung eines Kriegstreiber-Malus für die Einnahme einer Stadt wird der Malus wie folgt reduziert, wenn die Stadt kleiner ist als die Durchschnittsstadt im Spiel:

Wenn die Bevölkerungszahl der Stadt nach der Eroberung unter der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Städte im Spiel liegt, wird der Kriegstreiber-Malus um den Prozentsatz reduziert, den die Bevölkerung der Stadt unter dem Durchschnitt liegt.

• BEISPIEL: Persepolis wird erobert und seine Bevölkerung liegt nach der Eroberung bei 6. Die Durchschnittsgröße einer Stadt im Spiel beträgt jedoch 8. Persepolis liegt also mit 2 / 8 = 25% unter der Größe der Durchschnittsstadt im Spiel. Deshalb wird der Kriegstreiber-Malus um 25% reduziert.

KI-Tuning

• Verbesserte Koordination zahlreicher Angriffseinheiten.

• Fernwaffen-Einheiten können zivile Einheiten besser einnehmen.

• Die KI erkennt neutrale Botschaften generell an und lehnt nicht freundlich gesinnte ab.

• Wenn die KI eine Vereinbarung mit Elementen auf beiden Seiten ausgleichen soll, zieht sie vor der Erwägung anderer Möglichkeiten einen Ausgleich nur mit Gold in Betracht.

• Die KI repariert geplünderte Bezirke und Gebäude jetzt eher.

• Kleinere Zivilisationen streben nicht länger nach Politiken, die ihnen zusätzlichen Einfluss verschaffen, den sie nie nutzen können.

• Die positive Seite der Umweltschützer-Agenda kann leichter erreicht werden.

• Die KI baut jetzt mehrere Wohnviertel.

Fehlerbehebungen

• Die Schnellinfo bei Vereinbarungen zeigt nun erweiterte Informationen an.

• Nahkampfeinheiten können gewasserte Einheiten nicht mehr angreifen.

• Geplünderte Modernisierungen bieten keine Pantheon-Bonusse mehr.

• Doppeltes Zählen von Anziehungskraft durch Modernisierungen behoben.

• Nachricht über Seebäder-Gerücht korrigiert, in der immer eine „verlorene Stadt“ erwähnt wurde.

• John Curtin wird jetzt im Szenario „Outback Tycoon“ als „Premierminister“ und nicht mehr als „Präsident“ bezeichnet.

• Fehler behoben, durch den zuvor gebaute Gebäude im Produktionswähler nicht richtig angezeigt wurden.

• Der Welt-Tracker behält nun seinen offenen/geschlossenen Status zwischen den Runden bei.

• Zusätzliche Fehlerbehebungen.

Multiplayer

• Die Stellvertreterkrieg-Siegbedingung im Szenario „Globaler thermonuklearer Krieg“ wurde aktualisiert, um Teamspiel zu unterstützen.

• Erweiterte Liste von Internet-Spielen zeigt Ergebnisse aus zusätzlichen Regionen.

• Durch einen Bug des Benutzer-Interfaces zeigte die Spieleliste häufig nicht alle verfügbaren Spiele an.

Verschiedenes

• Weitere Zivilisationen zum wahren Startpunkt auf der Erdkarte hinzugefügt.

• Benachrichtigungen zu Krieg und Frieden unterteilt für größere Zivilisationen bzw. Stadtstaaten.

• Zusätzliche Information zu Niederlage- und Sieg-Bildschirmen hinzugefügt, damit es für Spieler ersichtlicher wird, warum sie das Spiel verloren haben.

• Spezialfähigkeits-Sterne zu Technologien und Ausrichtungen hinzugefügt, die neue Funktionalitäten freischalten.

• Invasions-Warnungen zum Polen-Szenario hinzugefügt.

• Neue Fähigkeits-Datenbank hinzugefügt, um ausgewählte Spielsysteme für Szenarios und Mods zu deaktivieren.

• ARX-Funktionalität für Szenarios aktualisiert.

• Text-Label zur Unterscheidung von offiziellen und Community-Inhalten im Lobby-Bildschirm hinzugefügt.

Zusätzliche Inhalte

Im Spiel

• FEHLER IM Menü ‚Zusätzliche Inhalte‘ behoben bezüglich Mods, die sehr lange Strings enthielten.

• Die Modding-Aktion zum Importieren von Dateien funktioniert jetzt als Frontend-Aktion.

• Die Aktion zum Aktualisieren von Symbolen unterstützt jetzt zusätzlich zu XML-Dateien auch SQL-Dateien.

• In der Ingame-Aktion zum Hinzufügen von Gameplay-Scripten können nun mehrere Dateien ausgewählt werden.

• Eine „DoNothing“-Frontend- und Ingame-Aktion hinzugefügt. Diese Aktion ist als Platzhalter oder als Container für andere Aktionen nützlich.

• Die Lokalisierungs-Datenbank wird jetzt ins Cache-Verzeichnis übertragen.

Entwicklungs-Tools

• Der SDK-Launcher schließt sich jetzt, nachdem der User auf eine Anwendung geklickt hat, um sie zu starten.

• ModBuddy zeigt die Fehlermeldung „Parameter ‚escapedValue‘ cannot be null.“ nicht mehr an, wenn die Entwicklungs-Assets nicht installiert sind

SQL-Syntax-Farbmarkierungen zu ModBuddy hinzugefügt.