CD Projekt – Über 1,6 Milliarden wert

Es läuft richtig bei CD Projekt. The Witcher 3 hat eingeschlagen wie eine Bombe und auch das neue Gwent Spiel haben den Marktwert des Publisher-Studios in die Höhe getrieben. Stolze 1,6 Milliarden Dollar ist es momentan wert. Eine Aktie von CD Project kostet gerade umgerechnet 16 Euro. Über den Zeitraum von 5 Jahren ist der Wert damit um mehr als 1200% gewachsen und ungefähr 56% allein in den letzten drei Monaten.

Damit ist CD Projekt sogar mehr wert als Capcom. Das kann man sich schon mal auf die Flagge schreiben. Für uns Spieler haben diese Zahlen aber relativ wenig zu bedeuten. Außer dass dadurch die Chancen gut stehen, dass das hauseigene Entwicklerstudio CD Projekt RED weiter frei ohne zusätzliche Vorgaben von anderen Publishern agieren kann und damit zum Beispiel ein Cyberpunk 2077 genau nach seinen Vorstellungen gestalten kann. Denn den finanziellen Hintergrund haben sie ja.