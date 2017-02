Candleman – Launch Trailer zum süßen Platformer

Candleman aus den Federn des Pekinger Entwicklerstudios Spotlighter ist ein ganz besonderer und vor allem süßer Platformer. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer kleinen Kerze, die auf Knopfdruck zu brennen beginnt. Diese Spielmechanik müsst ihr euch zunutze machen um diverse Rätsel zu lösen und Geister zu verscheuchen. Doch keine Kerze brennt ewig, so auch unser kleiner Candleman. Nach zehn Sekunden müsst ihr die Flammen erneut entfachen was das ganze natürlich etwas schwieriger macht. Das Art Design und die knuddelige Aufmachung dürften nicht jedem gefallen, doch mich hat es in seinen Bann gezogen.

Bereits seit gestern dem 01. Februar lässt sich Candleman über den Online Service der Xbox One erwerben. Sind Rätsel Platformer was für euch, oder lassen euch die Flammen der kleinen Kerze völlig kalt?