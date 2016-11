Candle – Ab sofort erhältlich

In einer Preview haben wir bereits die Besonderheiten von Candle thematisiert. Ab heute ist das Spiel von Deadalic Entertainment und Teku Studios erhältlich.

Bei Candle handelt es sich um ein Puzzle-Adventure Spiel, dass durch seinen besonderen Grafik-Stil und die anspruchsvollen Rätsel heraus sticht. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen Teku und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um den Schamanen seines Stammes aus den Fängen des bösen Wakcha-Clans zu befreien. Im Laufe des Spiels wird man immer wieder mit kniffligen Herausforderungen konfrontiert. Dabei spielt die genaue Betrachtung der Umgebung eine große Rolle.

Dabei kommt die Fähigkeit Tekus ins Spiel. Seine linke Hand ist nämlich eine Kerze, mit der er die Umgebung beleuchten und im wahrsten Sinne des Wortes, Licht ins Dunkel bringen kann. Viele der Rätsel machen Gebrauch von dieser Fähigkeit.

Am beeindruckendsten ist allerdings die Art und Weise, wie die Grafik des Spiels entstanden ist. Alles was man sieht ist in Handarbeit mit Wasserfarbe gemalt worden. Jede Bewegung und Animation ist aufwendig gezeichnet worden und dann im Computer zusammengefügt worden. Wenn man das Spiel einmal in Aktion gesehen hat, weiß man diese Arbeit sofort zu schätzen und muss man vor dem Studio den Hut ziehen. Das haben sie wirklich gut hinbekommen.

Wie bereits erwähnt, ist das Spiel ab sofort erhältlich für die Plattformen PC, Mac und Linux.