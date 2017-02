Call of Duty – Zurück zu den Wurzeln

Die haufenweise Kritik an dem neuesten Teil des Call of Duty – Franchises, CoD: Infinite Warfare, scheint wohl nicht an Activision vorbei gegangen zu sein. Viele Spieler beschweren sich über das futuristische Setting und den abwegigen Multiplayer, der sich ganz anders spielt als ein klassisches Call of Duty.

Man gehe nun auf das Feedback der Community ein und will den nächsten Eintrag, der selbstverständlich dieses Jahr erscheint, mehr an den Wurzeln der Serie orientieren lassen. Das diesjährige Call of Duty, gerüchteweise mit dem Namen CoD: Stronghold, wird dabei von Sledgehammer Games entwickelt. Das Team, unterstützend mitwirkend für die Modern Warfare 3-Ableger und zuletzt verantwortlich für Advanced Warfare, arbeitet bereits seit zwei Jahren an dem neuestem Ableger des Franchises. Später im Jahr soll es dann weitere Informationen geben.

Ob ein neues Call of Duty die Community wiederbelebt und zu den beliebten Wurzeln zurückkehren kann, wird sich wohl Ende des Jahres zeigen.