Call of Duty: WW2 – Das befindet sich in der Pro-Edition

Am heutigen Abend findet endlich die offizielle Enthüllung von Call of Duty: WW2 statt. Doch bis es soweit ist, gibt es bereits jetzt Informationen, die an die Öffentlichkeit gesickert sind.

So wurde das Erscheinungstermin am 3. November mit einer Werbung in Berlin bestätigt. Außerdem wurde durch ein Bild von Promo-Material enthüllt, was sich in der Pro-Edition des Spiels befindet wird. Mit dabei ist natürlich der Titel, ein schickes Steelbook (das ebenfalls bereits vorher geleakt wurde), Zugriff zur Beta, sowie der Season Pass. Weiterhin scheint die Multiplayer-Beta erst auf der Sony-Plattform stattzufinden.