Call of Duty: WW2 – Neue Gameplay-Videos und Screentshots veröffentlicht

Activision versorgt uns heute mit einigen Videos und Screenshots zu Call of Duty: WW2. Zu sehen gibt es vor allem Gameplay-Szenen aus dem Multiplayer.

Bereits gestern veröffentlichte der amerikanische Publisher einen Trailer zum Multiplayer-Modus ihres neusten Ablegers des berühmten Call of Duty-Franchises. Das erste der drei neuen Videos zeigt Szenen der „Operation Breakout“-Map. Sie ist Teil des Story-lastigen „War Multiplayer Modes“. Die Spieler müssen hier fünf verschiedene Aufgaben erfüllen und dazu einmal in der Rolle des Verteidigers, einmal in die des Angreifers schlüpfen.

In einem weiteren Video werden ebenfalls Gameplay-Szenen aus dem Multiyplayer gezeigt. Genauer, aus einem Team Deathmatch der Map „Point du Hoc“, einem der Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkrieges am sogenannten D-Day – dem Tag der Landung der Alliierten in der Normandie.

Das letzte der drei vorgestellten Videos zeigt Gameplay-Material zu einem „Domination Match“ im winterlichen Szenario des „Ardennes Forest“, ein weiterer berühmter Kriegsschauplatz während des D-Days.

Call of Duty: WW2 erscheint am 02. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.