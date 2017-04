Call of Duty: WW2 – Reveal Trailer vorgestellt

Im gestrigen Livestream stellte der CEO von Activision Eric Hirschberg das neue Call of Duty: WW2 vor. Natürlich wissen wir bereits, dass es World War 2 heißen wird. Bombastisch ging es direkt los mit dem Reveal Trailer. CoD-typisch ist die Inszenierung eines der größten Stärken des Spiels. Im Trailer selbst landen die alliierten Truppen am Stand der Normandie am sogenannten D-Day. Authentizität wird beim Spiel großgeschrieben, worüber auch später im Livestream noch gesprochen wird.

Des Weiteren stehen auch die Schauspieler des Spiels auf der Bühne. Josh Duhamel, Jeffrey Pierce und Jonathan Tucker sprechen über die Tiefe des Spiels und ihre Erfahrungen als Teil dieses Projekts. Außerdem zeigt der Livestream einen Ausschnitt von einem Making-of Video, in dem erneut über die Authentizität des Spiels und die Darstellung des zweiten Weltkriegs gesprochen wird. Call of Duty: World War 2 wird am 3. November für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.