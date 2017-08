Call of Duty: WW2 – PC-Beta in Planung

In dieser Woche startet auf der PlayStation 4 die Beta von Call of Duty: WW2, bevor zeitnah auch die Spieler auf Xbox One die Chance haben, den Titel zu zocken. Doch wie schaut es eigentlich mit dem PC-Lager aus?

Bisher gab es noch keine Ankündigung oder Infos bezüglich einer Beta für den Rechner, doch nun hat Michael Condrey, Mitgründer von Sledgehammer Games, via Reddit bestätigt, solch eine Phase auch für die PC-Community geplant ist.

Wann genau es jedoch soweit sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.