Call of Duty: WW2 – Multiplayer Trailer

Das Activision mit Call of Duty: WW2 wieder zurück zu den Wurzeln möchte, hat viele Fans bei Ankündigung der Fortsetzung des langlebigen Franchises erfreut. Obwohl ein Ableger jährlich erscheint, sind vor allem in den letzten Jahren die Community aufgrund des Fokus auf futuristische Settings von dem Franchise abgewichen. Dieses Jahr erhalten wir wieder einen „Boots to the groud“-Shooter.

Auch wenn der Titel standardmäßig mit einer Kampagne erscheinen wird, liegt das größte Augenmerk auf dem Multiplayer. Glücklicherweise liefert uns Sony während der E3 im Rahmen ihrer Pressekonferenz endlich solide Bilder aus dem Mehrspielermodus von Call of Duty: WW2. Der Multiplayer Reveal Trailer zeigt uns haargenau wie sehr es zur Sache gehen kann:

Im November, genauer gesagt am 03.11.2017, dürfen wir dann selbst in den Krieg stürzen, wenn der neueste Teil des Call of Duty-Franchises für PC, PS4 und Xbox erscheint. Wie das Spiel zum Leben erweckt wurde könnt ihr unter anderem in einem Making-of der Entwickler sehen.