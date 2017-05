Call of Duty: WW2 – Making of

Die Hoffnungen an Call of Duty: WW2 sind genauso hoch wie die Erwartungen. Die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, weit weg von der Sci-Fi-Action von unter anderem Infinite Warfare, wirkt vielversprechend. Activision hat bisher nur Kleinigkeiten zum Weltkriegsshooter gezeigt, aber im Rahmen eines Making of können wir schnell mehr erfahren.

Im episodialen Videoformat erhalten wir in nächster Zeit kleine Einblicke in den Entwicklungsprozess für den neuesten Teil des langlebigen Franchises. Die erste Episode ist online, im Verlauf der weiteren Folgen dürfen wir mit Details zu Gameplay, Setting und Story rechnen. Weitere Details sollten auch auf der E3 sowie hinführend zur Open Beta bald folgen.

Ob Call of Duty: WW2 die gelungene Rückkehr der Serie sein wird, erfahren wir aber erst am 03.11.2017, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint.