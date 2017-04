Call of Duty: WW2 – Livestream mit Ankündigung vormerken lassen

Call of Duty: WW2 sorgt aktuell für viele Spekulationen, Gerüchte, Leaks und Ankündigungen für Ankündigungen. Nachdem schließlich die englischsprachige Website von IGN angekündigt hatte, dass im Laufe dieser Woche etwas Großes auf uns zukommen würde, machte Activision es offiziell: In einem Livestream am Mittwoch, 26. April um 19 Uhr soll das neue Call of Duty gezeigt werden.

Auf der offiziellen Website ist hierfür auch ein Countdown eingerichtet worden. Zudem könnt ihr euch dort anmelden, um eine Erinnerung für den Livestream zu erstellen. Erste Screenshots zum Spiel findet ihr hier.