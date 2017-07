Call of Duty: WW2 – Erster Trailer zum Zombiemodus

Wir durften bereits zahlreiche Bilder und Videos aus dem Singleplayer sowie dem Multiplayer des kommenden Call of Duty: WW2 genießen. Der versprochene Zombiemodus des Spiels ist dabei etwas in Vergessenheit geraten, aber das wird nun nachgeholt.

Neben Kampagne und dem PvP ist dieser Überlebensmodus gegen Zombies seit Call of Duty: World at War ein ständiger Begleiter des Franchises mit seiner festen Daseinsberechtigung. Inzwischen hat das Zombiegetümmel seine eigene Fanbase und ist sogar ein Kaufgrund für das Spiel. Activision liefert uns einen ersten Trailer, der uns, wie World at War, wieder mit Nazi Zombies konfrontiert.

Der Trailer wirkt bereits sehr intensiv, sorgt sogar für Gänsehaut und einem Horrorgefühl, das unüblich für ein Call of Duty ist. Call of Duty: WW2 wird am 03.11.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.