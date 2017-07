Call of Duty: WW2 – Baldige Vorstellung des Zombie Modus

Obwohl Call of Duty hauptsächlich von seinem Multiplayer lebt, begleitet seit World at War ein weiteres Spielmodus das Franchise. Die Rede ist natürlich vom Zombie Spielmodus, der sich enormer Popularität erfreut. Bei jeder Ankündigung stellt man sich erneut die Frage, ob der nächste Teil auch diesen Spielmodus beinhalten wird. Call of Duty: WW2 wird nicht nur besagte Zombies enthalten, wir dürfen uns auch auf baldige Information freuen.

Via Twitter wird uns vermittelt wann den der Zombie Modus offiziell vorgestellt wird:

Das begleitende Bild sieht nicht nur verstörend aus, sondern erweckt die bekannte Gänsehaut wieder. Wir werden uns also bald wieder von unzähligen Zombies umzingeln lassen. Genauere Details folgen dann am 20.07.2017. Call of Duty: WW2 selbst erscheint am 03.11.2017 für PC, PS4 und Xbox One.