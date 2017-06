Call of Duty: WW2 – Alle Waffen und der Kriegsmodus im Video

Mit Call of Duty: WW2 werden wir dem futuristischen Setting den Rücken kehren und uns, wie die Wurzeln der Serie, am zweiten Weltkrieg orientieren. Ein solcher Settingwechsel bringt natürlich nicht nur optische Veränderungen oder unterschiedliches Gameplay, sondern wirkt sich bei einem Shooter offensichtlich auf die Auswahl an Waffen aus.

Entsprechend dürfen wir in einem Video alle Waffen des kommenden Weltkriegsshooters betrachten. Die Entwickler lagen einen hohen Fokus auf historische Authentizität, die sich auch in den Schießeisen wiederspiegelt.

Außerdem dürfen wir erneut einen Blick auf den Multiplayer werfen. Im zweiten Video bekommen wir den Spielmodus Krieg zu sehen.

Call of Duty: WW2 wird am 03.11.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und verspricht eine solide „Boots-to-the-Ground“ Erfahrung. Die ersten Bilder und Videos erfreuen sich deutlich positiverer Resonanz als es zuletzt bei Infinite Warfare der Fall war.