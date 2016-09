Call of Duty: World of War – Ab sofort rückwärtskompatibel

Die Einführung des Zombie-Modus, eine packende Story und das seitdem von der Reihe ungenutzte Setting des zweiten Weltkriegs. All das bot Call of Duty: World at War zu seinem Release. Wer die alten Zeiten des Franchises, das aktuell immer stärker in das Sci-Fi-Genre abwandert, nochmal erleben möchte, kann dies nun auf seiner Xbox One tun. Call of Duty: World at War reiht sich nun ebenfalls in die Sammlung rückwärtskompatibler Titel für Microsofts aktuelle Konsole ein.

Werdet ihr euch nochmal auf die alten Schlachtfelder stürzen oder freut ihr euch eher auf das bald erscheinende Call of Duty: Infinite Warfare, dass uns ab dem 04.11.2016 in den Weltraum entführen möchte?