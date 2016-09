Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Trailer zur Kampagne

Oh, du schöne Nostalgie. Der neue Trailer für Call of Duty: Modern Warfare Remastered weckt Erinnerungen an längst vergangene Zocker-Sessions, an die man sich noch zu gut erinnern kann. Denn Modern Warfare hatte nicht nur einen beliebten Multiplayer, sondern auch die Kampagne enthielt Missionen, an die man heute noch gerne zurückdenkt. Wie sich eine moderne Version wohl spielen wird?

Jeder, der für die PS4 die Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition oder die Digital Deluxe Edition kauft die Möglichkeit, die Kampagne von Modern Warfare Remastered 30 Tage früher zu spielen. Alle anderen müssen sich bis zum offiziellen Release am 4. November gedulden. Wer das Spiel vorbestellen möchte, kann dies hier tun.