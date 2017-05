Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Standalone Version nächsten Monat?

Bei vielen Fans war die Freude groß, als Activision Call of Duty: Modern Warfare Remastered ankündigte. Einigen Fans missfiel allerdings der Umstand, dass sie dazu das neue Call of Duty: Infinite Warfare kaufen mussten. Offenbar traute sich Activision nicht, den ersten Teil der Modern Warfare Reihe gleichzeitig mit dem neuen Call of Duty zu veröffentlichen. Wer weiß, wie die Verkaufszahlen dann ausgesehen hätten. Allem Anschein nach hat sich diese Meinung nun geändert.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered wurde auf der Seite von Gamefly gelistet, was auf einen Einzel-Release bedeuten würde. Auch das Datum stand bereits fest. Scheinbar sollte die Version am 20. Juni 2017 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Leider hat Gamefly den Artikel wieder gelöscht, sodass man dies nicht nachprüfen kann. Die Kollegen von Charlieintel waren allerdings schnell genug, um einen Screenshot zu machen.

Bisher gab es noch kein Statement von Activision bezüglich der Listung. Angesichts der Popularität des ersten Modern Warfare Titels würde ein Standalone Version des Spiels allerdings absolut Sinn ergeben. Wir bleiben natürlich gespannt darauf, in welche Richtung sich dieses Thema entwickelt. Bisher kann man den Titel wie gehabt nur in Verbindung mit Call of Duty: Infinite Warfare kaufen.