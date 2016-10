Call of Duty Modern Warfare Remaster – Gameplay im Video

Das bald erscheinende Call of Duty: Infinite Warfare kommt gekoppelt mit der Remaster-Version von Call of Duty Modern Warfare. Eindrücke des Klassikers halten sich bisher in Grenzen. Dank Kotaku können wir nun die Mission „Charlie Don’t Surf“ in Action sehen. Die verbesserte Version kommt mit scharfen HD-Texturen, dem vollständigen Multiplayer und dem nostalgischen Hochgefühl. Allerdings wird der Remaster nur mit der Vollversion von Call of Duty: Infinite Warfare erscheinen, welches am 04.11.2016 für PC, PS4 und Xbox One das Licht der Welt erblicken wird.