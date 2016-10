Call of Duty – Kein Remaster ohne Infinite Warfare

Es scheint so, als könne sich Infinity Ward und Activision nicht so ganz entscheiden. Nachdem eine geraume Weile es unsicher war, inwiefern Call of Duty Modern Warfare Remaster separat erhältlich sein wird, hieß es zunächst nein, dann doch und jetzt wieder doch nicht. Die verbesserte Version des Klassikers wird nämlich nun doch nicht separat erhältlich sein, sondern Call of Duty: Infinite Warfare muss ebenfalls in Besitz sein.

Im selben Atemzug wird allerdings eine weitere Hoffnung genommen. Viele sahen die Möglichkeit darin, einzelne Keys nur für den Remaster über das Internet zu ergattern (bspw. Ebay), allerdings muss tatsächlich Infinite Warfare demselben Konto angehören. Somit ist ein separater Kauf ausgeschlossen. Kauft man sich das Spiel nicht digital im Store, sondern physisch, so muss die Disk sogar im Laufwerk sein, obwohl Call of Duty Modern Warfare Remaster nur ein Downloadtitel ist.

Inwiefern man eine solche Entscheidung gutheißen möchte, sei jedem selbst überlassen. Call of Duty Modern Warfare Remaster wird ab dem 04.11.2016 zusammen mit Call of Duty Infinite Warfare für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.