Zum baldigen Beginn der Multiplayer-Beta für Call of Duty: Infinite Warfare wird jetzt ein Trailer veröffentlicht, der nochmal für das Event einstimmen soll. Zugang zur Beta haben alle Vorbesteller des Spiels auf PS4 und Xbox One. Die PS4-Beta beginnt am 14.10.2016, kurz gefolgt von der Xbox One Beta eine Woche später.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04.11.2016 für PC, PS4 und Xbox One.