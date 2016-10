Call of Duty: Infinite Warfare – Ist der Multiplayer Pay2Win?

In dieser Woche startet mit Call of Duty: Infinite Warfare der letzte große Mehrspieler-Shooter in das große Rennen. Doch wird der Mehrspielermodus des Zukunfts-Shooters in Pay2Win-Gefilde einkehren?

Das jedenfalls befürchtet der YouTuber Drift0r und hat seine Meinung in einem Video veröffentlicht.

So ist das Problem, dass es wieder Supply Drops geben wird, in denen ihr bessere Versionen der normalen Waffen findet. Falls ihr die Beta gespielt habt, sollte euch aufgefallen sein, dass ihr diese Kisten auch mit Salvage kaufen könnt, von dem ihr im Spielverlauf ein paar Einheiten verdient. Dieses Unterfangen hat jedoch bereits in der Beta echt lange gedauert – obwohl dort die die Rate bereits erhöht wurde.

Der Knackpunkt ist nun aber, dass man sich die Kisten auch mit echten Geld kaufen kann. Nun besteht natürlich die Möglichkeit, dass dieses Element ausgenutzt wird und man ohne die besseren Waffen nur als Kanonenfutter dient.

Natürlich kann man momentan noch keine Aussage geben, ob es tatsächlich so laufen wird. Jedoch solltet ihr, falls ihr mit dem Gedanken spielt den Titel zu kaufen, eventuell ein wenig damit warten.