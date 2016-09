Call of Duty: Infinite Warfare – Erster Multiplayer-Trailer

Auf der Call of Duty XP 2016 wurde heute zum ersten mal der Trailer für den Multiplayer von Call of Duty: Infinite Warfare gezeigt.

Der Trailer geht zwei Minuten und vermittelt erste Eindrücke, was uns Anfang November erwartet: Es wird wieder verschiedene Klassen mit bestimmten Fähigkeiten geben und natürlich Wall-Running.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Unsere Eindrücke von der gamescom findet ihr hier.