Call of Duty: Infinite Warfare – Enorme Größe

Ein kürzlich getweetes Bild des Covers von Call of Duty: Infinite Warfare deutet auf die schiere Größe des Spiels hin. Neben den erkennbaren Inhalten wird hier von 130 GB Festplattenplatz gesprochen. Bei dem Tweet handelt es sich auch um die Legacy-Edition des Spiels, die zusätzlich als Download Call of Duty Modern Warfare Remaster enthalten wird. Die Größe wird außerdem unterschiedlich ausfallen, je nach Sprache und Region. Den vollständigen Tweet findet ihr unten dran, Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04.11.2016 für PC, PS4 und Xbox One.

NEWS: Back of Infinite Warfare Legacy Edition box revealed, says 130 GB space required https://t.co/Tdex3cPSY4 pic.twitter.com/wDl5NETeFk — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) October 4, 2016