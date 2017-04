Call of Duty: Infinite Warfare – Details zum neuen DLC

Auch wenn aktuell viel über den vermeintlichen Nachfolger gesprochen wird, der anscheinend wieder in der Vergangenheit spielt, ist Call of Duty: Infinite Warfare noch nicht an das Ende seiner Lebenszeit gelangt. Activision und Infinity Ward veröffentlichen nun handfestere Informationen zum zweiten Erweiterungspaket Continuum.

Der DLC wird zunächst mit vier neuen Mutliplayerkarten aufwarten. Außerdem wird eine neue Zombie-Efahrung geliefert, die auf den namen Shaolin Shuffle hört. Im New York der 70-er Jahre dürfen wir hier gegen die Beißer antreten. Folgende Beschreibung gibt das Studio für die vier neuen Karten:

Turista – Ein edles Wellness-Center, eingebettet in das gewaltige Skelett einer lange verstorbenen Kreatur. Neben Aussichtspunkten für Scharfschützen über einem majestätischen, zentral gelegenen Wasserfall bietet Turista außerdem verwinkelte innere Bereiche für Nahkampf-Fans sowie ein 3-Wege-Design für eine Vielzahl von Spielstilen.

Scrap – Angesiedelt auf einem verlassenen Schrottplatz auf dem Mond bietet Scrap eine Kombination aus langen Sichtlinien und taktischen Wegen, was die Map zur idealen Spielwiese für Spieler macht, die gerne auf lange oder kurze Distanz kämpfen.

Archive – Schnelle, energische Kämpfe geben das Tempo auf Archive vor, einer post-futuristischen Kunstgalerie, in der Nahkämpfe den Kontrast bilden zu den offenen Kampfschauplätzen im Freien auf dieser weiten 3-Wege-Map.

Excess – Auf den Dächern eines vergoldeten Penthouses in einer Metropole der Zukunft präsentiert sich Excess, eine kleine, rund angelegte Map, als Neuauflage der klassischen Modern Warfare 2-Karte Rust, die dem wilden, schnellen Kampfgeschehen des Original treu geblieben ist.

Einen Trailer für das Shaolin Shuffle bekommen wir natürlich auch spendiert:

Continuum für Call of Duty: Infinite Warfare wird zunächst zeitexklusiv am 18.04.2017 für die PS4 erscheinen, etwas später dann auch für PC und Xbox One.