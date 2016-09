Call of Duty: Infinite Warfare – Bombastischer Story-Trailer veröffentlicht

Für Call of Duty: Infinite Warfare ist ein Story-Trailer erschienen und man merkt, dass die Leute von Activision sich mächtig ins Zeug legen, um das Image des Spiels ein wenig aufzupolieren. Das ist gelungen, denn der Trailer macht Lust auf die Kampagne:

Zudem wurden für zwei Charaktere echte Stars gecastet. So wird Admiral Salen Kotch der Settlement Defense Front von Kit Harington verkörpert, welcher durch seine Rolle als Jon Schnee in Game of Thrones bekannt wurde. Der UFC Kämpfer Conor McGregor schlüpft in die Rolle des Captain Bradley Fillion.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Unsere Eindrücke von der gamescom findet ihr hier, vorbestellen könnt ihr hier.