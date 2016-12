Call of Duty: Black Ops Collection – Drei Teile für die alte Generation

Bei den ganzen Sub-Franchises des großen Vaters Call of Duty verliert man manchmal gerne den Überblick. Mit verschiedenen Entwicklern, Handlungen und Szenarios kommen auch sehr unterschiedliche Fangruppen auf. Die Fans der Black Ops-Reihe dürfen sich nun immer hin über eine etwas überraschende Ankündigung freuen.

Call of Duty: Black Ops Collection vereint alle drei Ableger, allerdings mit einem kleinen Haken. Wir können es nicht nachvollziehen, aber die Sammlung erscheint nur für PS3 und Xbox 360, also nur für die alte Konsolengeneration. Etwas erstaunlich ist dieser Fakt in Anbetracht der Orientierung an Hardwareupgrades der Konsolen, sodass die alte Generation kaum noch im Fokus steht.

Solltet ihr jedoch noch Freunde haben, die sich auf PS3 und Xbox 360 vergnügen, habt ihr vermutlich ein gutes Weihnachtsgeschenk parat, immerhin soll Call of Duty: Black Ops Collection noch im Dezember erscheinen.