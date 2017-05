Call of Duty: Black Ops 3 – Zombie Chronicles DLC

Seit ein paar Tagen ging das Gerücht um die Welt, dass wir bald mit einem Zombie-DLC für Call of Duty: Black Ops 3 rechnen können. Manche Gerüchte entpuppen sich als absolut falsch, allerdings ist dies keines davon. Zombie Chronicles wird am 16.05.2017 schon erscheinen (zunächst für die PS4) und uns die beliebtesten Karten aus mehreren Generationen Zombiemassaker in optimierter Form zurück bringen. Die Ankündigung ist im Video nochmals zu sehen:

Insgesamt acht Karten werden in der Erweiterung erhalten sein, die aus World at War, Black Ops und Black Ops 2 entnommen sind. Eine Liste der Zombiekarten wollen wir euch natürlich nicht enthalten:

Call of Duty: World At War

Nacht Der Untoten

Shi No Numa

Verruckt

Call of Duty: Black Ops

Kino Der Toten

Ascension

Shangri-La

Moon

Call of Duty: Black Ops II

Origins

Am 08.05.2017 findet ein Livestream statt, der weitere Details der überarbeiteten Karten verraten wird.