Call of Duty: Black Ops 3 – Gameplay zu Zombie Chronicles, Patch 1.22

Erst kürzlich berichteten wir über die Enthüllung des Zombie Chronicles DLC für Call of Duty: Black Ops 3. Die Erweiterung wird die beliebtesten Karten aus dem Zombie-Modus der Reihe in einem Paket kombinieren. Die älteren Karten sind dabei selbstverständlich in einer überarbeiteten Version zu erwerben.

Nachem Zombie Chronicles schon in wenigen Tagen erscheinen wird, dürfen wir uns nun auch auf den entsprechenden Gameplay-Trailer freuen. Wie gewohnt geht es hier mit vollem Karacho an die Zombie-Meuchelei:

Einen Story-Trailer gab es vor wenigen Tagen ebenfalls zu sehen. Das Video dazu findet ihr hier. Vor dem DLC gibt es ebenfalls einen Patch, der ab sofort zum Download bereit steht und folgende Anpassungen vornimmt:

Multiplayer – General

This update addresses a number of general performance issues.

Black Market

Unopened Supply Drop bundles will now remain in the Black Market after the events have ended.Supply Drops that had disappeared have been returned to players‘ inventories.

Frontend

Attachment Icons will load more quickly in Create-a-Class and Gunsmith menus.

Addressed an exploit that allowed users to equip some camos before unlocking them.

Weapons

Ballistic KnifeBallistic Knife blades are now recoverable.Ballistic Knife now properly registers headshots with the Kill Counter or Clan Tag attachments equipped.

Zombie Chronicles wird am 16.05.2017 erscheinen.