Call of Duty – Activision sucht Next-Gen-Entwickler

Könnt ihr euch noch an den Start der aktuellen Konsolengeneration erinnern? Natürlich wurde damals mit Call of Duty: Ghosts auch ein Titel der jährlichen Shooter-Reihe sofort auf PlayStation 4 und Xbox One gepackt.

Nun ist es soweit, dass neue Mitarbeiter für eine Next Gen-Erfahrung gesucht werden. Das geht jedenfalls aus einem aktuellen Stellengesuch hervor.

Auch wenn dort nicht explizit die Rede davon ist, dass für ein Call of Duty-Game gesucht wird, lässt ein Blick auf den Entwickler Infinity Ward nur die Schlussfolgerung zu. Wir werden also auch auf der nächsten Konsolen-Generation unseren jährlichen Shooter-Cocktail bekommen. Schön.