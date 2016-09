Call of Duty 4: Modern Warfare – Remastered Version doch separat erhältlich?

Groß war die Aufregung, als Call of Duty 4: Modern Warfare in einer Remastered Edition angekündigt wurde. Doch die Sache hatte einen Haken: Sie war als Vorbestellerbonus für Infinite Warfare angekündigt, dem neuesten Ableger der Shooter-Reihe. Nach all der Kritik an Infinite Warfare war der Shitstorm zu erwarten.

Der Director von Raven Software, David Pellas, sprach in einem Statement über die zusätzlichen Maps und deutete dabei an, ob wissentlich oder nicht, dass es auch die Möglichkeit gibt, Modern Warfare einzeln zu erwerben.

„What we announced before today was that we were going to offer 10 maps on launch, and that’s still true. The announcement today is that the six remaining maps we are actually going to be delivering to anyone who purchases Modern Warfare Remastered, anyone who owns it or a version of Infinite Warfare that comes with it, they’re going to get all 16 of the maps for no additional cost.“