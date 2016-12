Bully: Anniversary Edition – Für Smartphones veröffentlicht

Rockstar Games, bekannt für Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, hat heute eine mobile Version des Pausenhof-Actionspiels Bully: Anniversary Edition für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht.

Die Anniversary Edition enthält alle Inhalte des 2006 erschienenen Spiels, sowie die zusätzlichen Schulfächer, Missionen, Minispielen und Charaktere der 2008 erschienenen Version Bully: Die Ehrenrunde.

Allerdings hat Entwickler Rockstar das Spiel nicht einfach nur auf Smartphones portiert, sondern dabei gleich noch die Grafik mit hochauflösenden Texturen und dynamischen Licht- und Schatteneffekten verbessert. Die Steuerung wurde auf Touch-Screens angepasst, Unterstützung für Bluetooth-Controller ist aber auch integriert. Über den Rockstar Social Media Club kann man seinen Spielstand in die Cloud hochladen und das Spiel auf anderen Geräten fortsetzen.

Zusätzlich wurde der Multiplayer um sogenannte Freundschafts-Herausforderungen erweitert:

Freundes-Herausforderungen sind an Unterrichtsfächer oder Arcade-Automaten angelehnte Minispiele, die man gegen einen anderen Spieler spielt: Finde heraus, wer den Frosch im Biologie-Unterricht am schnellsten sezieren und Vokabel-Probleme in Englisch lösen kann, oder hilf in Nut Shots einem fliegenden Eichhörnchen dabei, seine Feinde mit Eicheln abzuschießen und vieles mehr.