Bulletstorm: Full Clip Edition – Ankündigung, Trailer und Duke Nukem

Randy Pitchford, Chef von Gearbox Software, hat während der Game Awards die Gelegenheit genutzt, um zusammen mit Sebastian Wojciechowski vom Entwickler People Can Fly das Spiel Bulletstorm: Full Clip Edition anzukündigen.

Die Full Clip Edition ist eine überarbeitete Fassung des 2011 erschienenen Ego-Shooters. Sie bietet neben verbesserter Grafik und Gameplay in 60 Bildern pro Sekunde noch sämtliche bisher veröffentlichten Zusatzinhalte, sowie einen neuen Overkill Modus für die Kampagne und fünf neuen Karten für den Score-Challenge-Modus. Auf der PlayStation 4 Pro soll das Spiel in 4K Auflösung dargestellt werden.

Mit der Ankündigung endet eine lange Reihe von Spekulationen rund um den Titel, darunter Screenshots auf USB-Sticks, die von Microsoft während der E3 2016 verteilt wurden.

Bulletstorm: Full Clip Edition erscheint am 07. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller können das Spiel zusätzlich als Duke Nukem höchstpersönlich spielen. Der Titel ist das erste von Gearbox Publishing veröffentlichte Spiel. Ob es in Deutschland erscheint, ist bisher noch unklar. Das Original erschien hierzulande nur in einer stark geschnittenen Fassung.