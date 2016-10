Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht wie lange. Wir wissen nur, dass es Borderlands: The Handsome Collection plötzlich kostenlos für Xbox One im Microsoft Store zu finden gibt. Enthalten sind in der Collection sowohl Borderlands: The Pre-Sequel und Borderlands 2. Da unbekannt ist, wie lange dieses Angebot gütlig ist, oder ob das überhaupt beabsichtigt ist, raten wir euch möglichst schnell zuzugreifen. Hier der Link.