Blizzard – Support für ältere Windows-Versionen eingestellt

Das gute, alte Windows XP hat nun auch bei Blizzard ausgedient. Nachdem Microsoft den Betriebssystem-Oldie schon vor einiger Zeit in die wohlverdiente Rente geschickt hat, werden zukünftig Spiele wie World of Warcraft, Diablo 3 und Hearthstone nicht mehr auf XP laufen. Dies hat Blizzard in einem offiziellen Forenpost mitgeteilt und ermuntert Spieler, die noch auf ein altes Betriebssystem setzen, zum Wechsel:

After these older operating systems are no longer supported, the games will not run on them, so we encourage any players who are still using one of the older OSes to upgrade to a newer version. We’ll be rolling out this change on a staggered schedule, and will post further notices as we get closer to making the change for each game.